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Общество

Дожди уйдут, а жара останется: какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на понедельник, 4 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, большая часть страны будет находиться под властью северного антициклона. Он принесет в Казахстан погоду без осадков.

"Лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием уходящего циклона пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на севере страны – туман", – рассказали синоптики.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39°, в Мангистауской области +38+40°.

В Западно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся до +35+38°, а на западе Актюбинского региона – до +36°.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю.

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Андрей Дюсупов
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