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События

Какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 15:35 Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 16 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды.

"На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении. 

По республике прогнозируется – усиление ветра, туман, на юге, западе – гололед.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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