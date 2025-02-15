Какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

Фото: Zakon.kz

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 16 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды. "На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении. По республике прогнозируется – усиление ветра, туман, на юге, западе – гололед. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.



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