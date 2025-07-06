Музыканты Нацгвардии зажгли на реке Есиль

В преддверии Дня столицы военные музыканты Национальной гвардии МВД РК выступили с концертом прямо на реке Есиль, сообщает Zakon.kz.

Необычное шоу стало частью программы XI военно-музыкального фестиваля "Әскери керней".

Фото: Нацгвардия МВД РК

На борту речного трамвая, курсирующего по реке, гвардейцы исполнили известные патриотические марши, современные композиции и народные мелодии. Горожане и гости столицы, прогуливавшиеся по набережной, с интересом наблюдали за движущейся музыкальной платформой и аплодировали артистам.

"Такой формат выступления – новый опыт и для музыкантов, и для зрителей. Мы хотели подарить жителям столицы яркие эмоции и впечатления, которые им надолго запомнятся", – рассказал дирижер оркестра Торехан Жаудинов.

Выступление на реке стало одной из изюминок фестиваля и вызвало большой отклик в социальных сетях. Пользователи делились видео и фотографиями, отмечая креативность мероприятия войск правопорядка.

К слову, музыканты Нацгвардии выступят в Астане и сегодня, 6 июля. Кульминацией фестиваля станет Гала-концерт на площади "Қазақ елі", который начнется в 16:30.

В исполнении военных музыкантов прозвучат попурри известных композиций казахстанской и мировой эстрады, а также военные песни с дефиле Роты почетного караула Национальной гвардии МВД РК.

О том, какие еще мероприятия состоятся 6 июля в Астане в День столицы, можно посмотреть здесь.