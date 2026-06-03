Спасатели вызволили жеребенка из ловушки на реке Есиль

На реке Есиль спасатели пришли на помощь жеребенку, который оказался в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе насосной станции "Кызылжар Су". Животное попыталось переплыть реку, однако не справилось с сильным течением. Поток воды отнес жеребенка к густым прибрежным зарослям, где он оказался заблокирован.

После получения сообщения о происшествии сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для проведения спасательной операции на воду спустили лодку. Спасатели добрались до животного и благополучно вызволили его из ловушки.

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