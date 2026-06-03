#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Спасатели вызволили жеребенка из ловушки на реке Есиль

Спасатели вызволили жеребенка из ловушки на реке Есиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 19:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
На реке Есиль спасатели пришли на помощь жеребенку, который оказался в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе насосной станции "Кызылжар Су". Животное попыталось переплыть реку, однако не справилось с сильным течением. Поток воды отнес жеребенка к густым прибрежным зарослям, где он оказался заблокирован.

После получения сообщения о происшествии сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для проведения спасательной операции на воду спустили лодку. Спасатели добрались до животного и благополучно вызволили его из ловушки.

Ранее сообщалось, что страшный пожар заставил людей в панике бежать из ТЦ в Жамбылской области. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
МЧС, Костанайская область, Китай
21:37, 12 апреля 2025
Спасатели вызволили граждан Китая из грязевой ловушки в Костанайской области
спасли женщину в реке
19:18, 02 июня 2025
В Астане в реку Есиль спрыгнула женщина – видео
спасание
13:45, 18 июня 2023
Нетрезвый мужчина спрыгнул в реку Есиль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:45, Сегодня
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Фото: НОК РК
19:30, Сегодня
Узбекские боксёры чаще лидируют в World Boxing Головкина, чем казахстанцы
Фото: WTA
18:55, Сегодня
Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КФФ
18:26, Сегодня
Полузащитник сборной Казахстана Караман рассказал о переходе в "Астану"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: