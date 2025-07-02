Как в Астане отметят День столицы

Стало известно, какие мероприятия пройдут в Астане по случаю празднования Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба столичного акимата, до 4 июля продлится IV Международный фестиваль театров кукол "Құралай". Участие в нем принимают театры из Англии, Австрии, Китая, Турции, Грузии, Испании, Таиланда, Узбекистана, а также из регионов Казахстана.

Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин уже стартовал и будет проходить в столичном Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова по 6 июля, а 2 июля в Паралимпийском центре пройдут турниры по тоғызқұмалақ и шахматам среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

3 июля на набережной реки Есиль состоится концерт "JazzVIBE", а в Паралимпийском центре – первая городская спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями. В этот же день в спорткомплексе им. Б. Саттарханова состоится турнир по волейболу среди организаций района "Сарайшық". С 3 по 5 июля в Beeline Arena пройдет Чемпионат Казахстана по қазақ күресі.

4 июля во Дворце школьников имени аль-Фараби состоится праздничный концерт "Аялаған Астана", а во Дворце "Жастар" – торжественная церемония награждения победителей городского творческого конкурса "Менің мамандығым – мақтанышым". В этот же день во Дворце Мира и Согласия запланирован праздничный концерт "Асыл мұра" с участием лучших казахстанских певцов, кюйши и жыршы.

В парке "Ғашықтар" будут определять сильнейших на турнире по асық ату "Астана сақасы". На бульваре "Нуржол" также будет проходить праздничное мероприятие "Асқақтаған Астана!" – Домбыра party, а в парке "Жетысу" – фестиваль "QALA FEST" с книжной ярмаркой.

4 июля – шахматный турнир среди пенсионеров и соревнования по асық ату на Аллее влюбленных. Также в этот день пройдет турнир по мини-футболу среди работников коммунальных служб района Байконыр. Открытие сквера "Коммунальщиков" на пр. Абая.

5 июля в Триатлон-парке пройдет фестиваль борьбы и автопробег. На набережной реки Есиль состоится праздничный концерт. Выступления духовых оркестров в парках "Ғашықтар", "Жетісу", "Жерұйық" также пройдут 5 июля. Завершится фестиваль 6 июля гала-концертом на площади "Қазақ елі".

5-6 июля в Центральном парке пройдет семейный фестиваль выходного дня "Мерекелік саябақ". В эти же дни состоится "Фестиваль городских перфомансов".

Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова представит спектакль "Армандар орындалады", который состоится 5-6 июля. Также в театрах "Жастар", "Наз", "Қанаттылар", Музыкальном театре юного зрителя и Государственном академическом русском театре драмы имени Горького пройдут запланированные спектакли.

6 июля на территории стадиона "Астана-Арена" пройдет праздничный OPEN AIR концерт с участием звезд отечественной эстрады, а на ипподроме "Казанат" – турнир по видам байге "Елорда кубогы". Также запланировано множество других мероприятий.

7 июля на сцене Амфитеатра состоится праздничная концертная программа с участием 400 учащихся школы "Алтын домбыра". 8 июля на сцене амфитеатра запланирована торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы".

В столичном районе Байконыр прошло торжественное открытие нового сквера по улице Ахмета Жубанова.