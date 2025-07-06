В Караганде новорожденным детям подарили по домбре
Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде стало доброй традицией детям, рожденным в День домбры, дарить музыкальный инструмент – один из важнейших символов казахской культуры, сообщает Zakon.kz.
"Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок", – отметила Айжан Киясова, председатель совета матерей АНК Карагандинской области.
Фото: акимат Карагандинской области
В перинатальном центре №1 Караганды в этот праздничный день первой на свет появилась девочка, назвали ее Аминой. Малышка – пятый ребенок в семье. Подаренная домбра станет для неё своеобразным оберегом.
Фото: акимат Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.
Фото: акимат Карагандинской области
В этом году национальный праздник совпал с Днем столицы. Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.
Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.
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