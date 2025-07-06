#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.51
611.83
6.6
Общество

В Караганде новорожденным детям подарили по домбре

В Караганде новорожденным детям подарили по домбре, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 11:54 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде стало доброй традицией детям, рожденным в День домбры, дарить музыкальный инструмент – один из важнейших символов казахской культуры, сообщает Zakon.kz.
"Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок", – отметила Айжан Киясова, председатель совета матерей АНК Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

В перинатальном центре №1 Караганды в этот праздничный день первой на свет появилась девочка, назвали ее Аминой. Малышка – пятый ребенок в семье. Подаренная домбра станет для неё своеобразным оберегом.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.

Фото: акимат Карагандинской области

В этом году национальный праздник совпал с Днем столицы. Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.


Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Петропавловске открыли первую в стране модульную спасательную станцию
Общество
10:50, Сегодня
В Петропавловске открыли первую в стране модульную спасательную станцию
Музыканты Нацгвардии зажгли на реке Есиль
Общество
09:54, Сегодня
Музыканты Нацгвардии зажгли на реке Есиль
Казахстанцев поздравили с Днем столицы
Общество
08:01, Сегодня
Казахстанцев поздравили с Днем столицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: