В Караганде новорожденным детям подарили по домбре

В этом году национальный праздник совпал с Днем столицы. Два значимых праздника отмечают по всей области. Проходят выставки, концерты, флешмобы, конкурсы, познавательные лекции.





Национальный День домбры празднуют в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.