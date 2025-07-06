Жагалау озера Копа вновь наполнилось звуками домбры

В честь Национального дня домбры на побережье Жагалау в Кокшетау состоялся масштабный флешмоб, который собрал около 3000 домбристов из всей Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Музыканты одновременно исполнили знаменитый кюй Курмангазы "Балбырауын", превратив городской воздух в живую музыку степи. Звуки домбры, гармонично сливающиеся с утренней прохладой и шумом волн, подарили жителям и гостям города атмосферу настоящего духовного праздника. В глазах участников и зрителей отражались искренняя гордость и преданность национальным традициям.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

В уникальном музыкальном событии приняли участие представители культурных учреждений, фольклорные ансамбли, воспитанники детских школ искусств и профессиональные исполнители из всех районов области. Возглавила коллектив исполнителей заслуженная артистка Казахстана Бисара Макенова, отметившая особую важность преемственности поколений.

"Это не просто концерт – это праздник духа и преемственности. Особенно символично, что мероприятие проходит на родной земле салов и сереев, на живописной набережной Кокшетау. Домбра – наша священная реликвия, и ее звук должен звучать в каждом доме. Пока сердца наших детей бьются в ритме домбры, дух народа будет жить", – подчеркнула музыкант.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

Среди участников флешмоба было много молодых исполнителей. Так, юная домбристка Айгерим Нурдибеккызы из города Косшы отметила, что занимается домброй чуть более года и в этот день исполнила кюи "Балбырауын" и "Адай".

"Для меня большая честь быть частью такого масштабного события. Это ценный опыт и источник вдохновения. Поздравляю всех с Национальным днем домбры!" – поделилась она.

Не остались равнодушными и зрители. Житель Кокшетау Орал Рахимов отметил важность подобных мероприятий для формирования национального самосознания.

"Сегодняшний день поднимает национальный дух и объединяет всех казахстанцев. Пусть домбра всегда занимает достойное место в каждом доме, а такие праздники станут доброй традицией", – сказал он, завершив свое выступление стихотворными строками, посвященными домбре.

Одновременное исполнение кюя столь большим количеством музыкантов стало символом единства народа и примером высокой исполнительской дисциплины. Музыканты из разных районов и коллективов показали, как кюй способен объединить людей разных возрастов и взглядов.

Своим мнением о значении флешмоба поделился и ученик 11 класса школы села Костомар Аршалынского района Акниет Амантай.

"Я занимаюсь домброй уже шесть лет и выучил более 20 кюев. Участие в этом мероприятии – большая честь и важное событие в моей жизни. Этот день навсегда останется в памяти", – отметил школьник.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

Руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова подчеркнула масштабность и значимость акции.

"Около 3000 домбристов одновременно исполнили кюй Курмангазы. Это не просто музыкальное выступление, а яркая демонстрация национального духа и глубокого уважения к традициям. Пусть День домбры и в дальнейшем отмечается с таким же размахом", – подчеркнула руководитель.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

В этот день звуки кюя слились с дыханием степи, став ритмом сердца народа. Участники и зрители расходились с мероприятия, наполненные гордостью и вдохновением.