#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Общество

Какие регионы Казахстана останутся без дождей в понедельник

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 16:38 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 7 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть территории страны.

"В связи с этим в Казахстане прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, а на севере и востоке – ливни. Также на севере, востоке и в центре возможно выпадение града", – предупредили в РГП "Казгидромет".

А вот на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В целом по республике прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке – шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Днем 7 июля в Алматинской области ожидается сильная жара до +35° градусов.

В Кызылординской области столбики термометров поднимутся до +40°.

В области Улытау по прогнозам синоптиков днем температура установится в пределах +35°+37°. Аналогичная погода будет на востоке и севере области Жетысу.

Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской области, в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Астане рожденным в День столицы сделали трогательный сюрприз
Общество
17:36, Сегодня
В Астане рожденным в День столицы сделали трогательный сюрприз
Жагалау озера Копа вновь наполнилось звуками домбры
Общество
15:12, Сегодня
Жагалау озера Копа вновь наполнилось звуками домбры
Тутового шелкопряда будут выращивать в Туркестанской области
Общество
13:32, Сегодня
Тутового шелкопряда будут выращивать в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: