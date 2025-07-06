Какие регионы Казахстана останутся без дождей в понедельник

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 7 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть территории страны.

"В связи с этим в Казахстане прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, а на севере и востоке – ливни. Также на севере, востоке и в центре возможно выпадение града", – предупредили в РГП "Казгидромет".

А вот на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В целом по республике прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке – шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Днем 7 июля в Алматинской области ожидается сильная жара до +35° градусов.

В Кызылординской области столбики термометров поднимутся до +40°.

В области Улытау по прогнозам синоптиков днем температура установится в пределах +35°+37°. Аналогичная погода будет на востоке и севере области Жетысу.

Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской области, в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.