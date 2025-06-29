Лишь один регион Казахстана останется без дождя 30 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий понедельник, 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами.

"Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. В отдельных районах страны возможно выпадение града. На севере, востоке и в центре – сильные дожди", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Лишь на юге республики погода будет преимущественно без осадков. Прогнозируется усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.

Также сообщается, что ожидается:

высокая пожарная опасность – на юге и востоке Алматинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской и Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-западе и в центре Мангистауской областей;

– на юге и востоке Алматинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской и Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-западе и в центре Мангистауской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе и в центре Алматинской, на западе, востоке и юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, а также на севере, юго-востоке и в центре области Жетысу, на юге области Абай.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды по Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе воздух прогреется до 38 градусов.