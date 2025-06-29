Лишь один регион Казахстана останется без дождя 30 июня
Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий понедельник, 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами.
"Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. В отдельных районах страны возможно выпадение града. На севере, востоке и в центре – сильные дожди", – рассказали в РГП "Казгидромет".
Лишь на юге республики погода будет преимущественно без осадков. Прогнозируется усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.
Также сообщается, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – на юге и востоке Алматинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской и Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-западе и в центре Мангистауской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе и в центре Алматинской, на западе, востоке и юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, а также на севере, юго-востоке и в центре области Жетысу, на юге области Абай.
Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды по Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе воздух прогреется до 38 градусов.
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