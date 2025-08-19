В какие регионы Казахстана 20 августа нагрянут дожди с грозами и градом

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 20 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе, юге, востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. "Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, северо-западные, центральные регионы Казахстана – пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на севере, западе, в центре в ночные и утренние часы – туман, на юге страны ожидается пыльная буря", – следует из прогноза. Вместе с тем ожидается: высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юго-востоке, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей,

– в Алматинской области, на юго-востоке, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на севере, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей. Материал по теме Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19-21 августа Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа 2025 года.

