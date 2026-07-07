448 новорожденных и две двойни: итоги Дня столицы в роддомах Казахстана

В День столицы, 6 июля 2026 года, в медицинских организациях Казахстана на свет появились 448 детей. Из них 223 мальчика и 225 девочек. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также сказано, что в этот праздничный день в стране родились две двойни, обе – в Астане.

Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области, где родились 67 детей. В Алматы появились на свет 44 малыша, по 40 новорожденных зарегистрировано в Шымкенте и Алматинской области.

Материал по теме День столицы празднуют в Казахстане

Мы также рассказывали, что 6 июля 2026 года особенная красавица зоопарка Шымкента – жираф Астана – отмечала свой день рождения. Родившись в 2010 году, самое высокое наземное животное в мире отпраздновало свое 16-летие.