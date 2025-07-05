Какие дороги закроют для движения в Астане в День столицы
Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны обратились с предупреждением к жителям и гостям города в связи с празднованием 6 июля Дня столицы, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об ограничении движения транспорта для проведения большого концерта OPEN AIR с участием звезд казахстанской эстрады, который начнется в 18:00.
"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения концерта будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", – предупредили в акимате.
Фото: акимат Астаны
Напомним, жителям столицы и гостям города обещают яркое музыкальное шоу под открытым небом, которое состоится на территории Ботанического сада и станет кульминацией насыщенной праздничной программы.
На праздничном концерте выступят звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.
Ранее в акимате Астаны рассказали о том, где и когда запустят праздничный салют, посвященный Дню столицы.
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