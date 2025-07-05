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Какие дороги закроют для движения в Астане в День столицы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны обратились с предупреждением к жителям и гостям города в связи с празднованием 6 июля Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об ограничении движения транспорта для проведения большого концерта OPEN AIR с участием звезд казахстанской эстрады, который начнется в 18:00.

"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения концерта будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", – предупредили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Напомним, жителям столицы и гостям города обещают яркое музыкальное шоу под открытым небом, которое состоится на территории Ботанического сада и станет кульминацией насыщенной праздничной программы.

На праздничном концерте выступят звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.

Ранее в акимате Астаны рассказали о том, где и когда запустят праздничный салют, посвященный Дню столицы.

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Андрей Дюсупов
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