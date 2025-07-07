В Астане, Алматы и 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и еще 15 регионах Казахстана на 7 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане 7 июля ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

По информации синоптиков, в горных районах Алматинской области в понедельник ожидается гроза. Ветер юго-западный. На севере, юге и в горных районах его порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области также ожидается высокая пожарная опасность.

Грозу прогнозируют синоптики днем на севере и востоке области Улытау. Также в регионе 7 июля будет сильная жара до +35+37 градусов.

С 7 по 8 июля в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге и юго-востоке региона – высокая пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе и севере региона возможен град. Ветер северо-западный. На севере и востоке его порывы могут достигать 15-20 м/с. В Караганде 7 июля ожидается гроза.

На севере, юге и востоке Акмолинской области ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный. На севере, юге, востоке региона его порывы возможны до 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 м/с.

На западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Гроза. Днем град и шквал. Ветер западный и юго-западный, на западе, севере и юге области 15-20 метров в секунду, порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза и град.

На западе, севере и в центре области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный и северо-западный на севере и востоке, а также в центре региона. Его скорость составит 15-20 метров в секунду с порывами до 23 м/с. В Семее ожидаются гроза и град.

На севере и юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, на севере и юге области 15-20 м/с. Прогнозируется сильная жара до +40 градусов.

На западе и юге Павлодарской области ожидаются сильный дождь и гроза. Днем на западе и юге региона град, шквал. Ветер на западе, севере и востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

На севере и востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на юге и востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке и севере сохраняется сильная жара +35+37 градусов. Ветер северо-западный. На востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный и северный в центре региона. Его порывы могут достигать 15 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 7 по 9 июля 2025 года.