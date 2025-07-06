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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 7 по 9 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

В столице предстоящие дни будут довольно ветренными.

  • 7 июля ночью температура опустится до +15…+17 °C, без осадков. Днем – до +25…+27 °C, ожидаются дожди, грозы и возможен град. Ветер северо-западный до 20 м/с.
  • 8 июля осадков не предвидится, ночью +13…+15 °C, днем +23…+25 °C, ветер северо-восточный 9–14 м/с.
  • 9 июля – снова возможны дожди и гроза. Температура ночью +13…+15 °C, днем +22…+24 °C.

Алматы

Южную столицу ожидает жара, преимущественно без осадков.

  • 7 июля ночью +22…+24 °C, днем +31…+33 °C, переменная облачность.
  • 8 июля станет еще жарче – до +33…+35 °C днем.
  • 9 июля ночью +22 °C, а днем при +33…+35 °C возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с.

Шымкент

На юге Казахстана сохранится знойная и сухая погода.

  • 7 и 8 июля – ночью +19…+24 °C, днем температура поднимется до +35…+37 °C, осадков не ожидается.
  • 9 июля синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Несмотря на это, жара не отступит: днем снова до +37 °C.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 7 июля 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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