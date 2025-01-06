Мороз, метель и гололед: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 7 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью на востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области, днем на большей части 15-20 м/с, в центре области порывы 25 м/с. 8 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза.



В Алматинской области ожидаются ночью в горных районах области снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем в центре, на востоке области порывы 18 м/с. 8 января ожидаются снег, на юге, в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.

7 января в Жамбылской области ожидаются ночью в горных районах снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. 8 января ожидаются ночью снег, в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, временами 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на севере, в горных районах области 11 мороза. В Таразе 7-8 января временами ожидается туман. 8 января временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 января утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с, 8 января порывы 15-20 м/с, ночью и утром 25 м/с.

7 января в Туркестанской области ожидаются утром и днем осадки, вечером в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с, на горных перевалах области временами 28 м/с. 8 января ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах области снег, в горных районах сильный снег. В горных и предгорных районах области низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный ночью на севере, юге, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, на горных перевалах области порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на севере, в горных районах области 12 мороза.

8 января в Жетысуской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на востоке, в горных районах области сильный снег, туман. 9 января ожидаются ночью снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области 15-20, временами 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15, на востоке, в горных районах области 20-25 мороза.

Днем в Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере, в центре области сильный снег. Ночью метель, днем низовая метель. Гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается днем сильный снег, ночью метель, гололед.

Днем на западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. Ночью на западе, востоке области гололед, днем метель, гололед. На западе, юге, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается метель, гололед. Ночью и утром туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

Ночью на юге Актюбинской области ожидается сильный снег. На юге, в центе, востоке области низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Костанайской области ожидается сильный снег. На востоке, юге области метель. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем на юге области ожидается низовая метель. На юге, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На востоке, юге Абайской области ожидается туман. Днем в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем в центре области порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидаются низовая метель, гололед.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный снег. Метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный утром и днем на западе, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий вторник, 7 января 2025 года.

