21,5 млрд из возвращенных активов потратят на улучшение водоснабжения в Акмолинской области

21,5 млрд тенге выделили из Специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, сейчас в регионе реализуют 28 проектов в сфере водоснабжения.

Фото: primeminister.kz

В Зерендинском районе на прокладку новых и модернизацию существующих водопроводных сетей предусмотрено 6 млрд 564 млн тенге. Работы идут в селах Акадыр, Жылымды, Канай Би, Коктерек, Садовое, Троицк, Васильковское, Өркен, Озен и Баратай.

"В самом крупном из них – поселке Өркен, где проживает более тысячи человек, строят систему водоснабжения протяженностью шесть километров. Стоимость проекта – 583 млн тенге", – отметили в правительстве.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих систем на сумму более 2 млрд 287 млн тенге осуществляются в девяти районах области. Ввод объектов в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Фото: primeminister.kz

В Сандыктауском районе возводят групповой водопровод. Проектом предусмотрена прокладка 22,3 км сетей водоснабжения. На реализацию из Специального государственного фонда выделено 200 млн тенге.

Также идут работы по реконструкции Нуринского группового водопровода и строительству водовода из села Покровское в села Талапкер и Кажымукан. Общая стоимость обоих проектов 9,5 млрд тенге.

В настоящее время в Акмолинской области доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99%, а в сельских – 96,6%.

Ранее стало известно, что в Астане за счет возвращенных активов строят новый современный стадион им. К. Мунайтпасова. Его ввод в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2026 года.