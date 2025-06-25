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Общество

В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео

Прокуратура Астаны показала стадион, который возводится на средства возвращенных активов, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 14:08 Фото: Telegram/GenPr
В Астане за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион им. К. Мунайтпасова. Об этом 25 июня 2025 года рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе уточнили, что ввод в эксплуатацию этого социального объекта запланирован уже во втором квартале 2026 года.

"После завершения работ на его территории будет размещена Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, основным направлением которой является развитие футбола".Прокуратура Астаны

Школа рассчитана на 750 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

"Для юных спортсменов будут созданы все необходимые условия тренировочного и соревновательного процесса: современное футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а также трибуны для зрителей".Прокуратура Астаны

Отмечается, что строительство объекта направлено на повышение качества спортивной подготовки, развитие массового спорта среди молодежи и подготовку будущих профессиональных футболистов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 14:08
В Акмолинской области открыли медучреждения, построенные на возвращенные активы

Ранее был опубликован масштабный отчет об использовании возвращенных Казахстану активов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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