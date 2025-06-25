В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео

В Астане за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион им. К. Мунайтпасова. Об этом 25 июня 2025 года рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе уточнили, что ввод в эксплуатацию этого социального объекта запланирован уже во втором квартале 2026 года.

"После завершения работ на его территории будет размещена Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, основным направлением которой является развитие футбола". Прокуратура Астаны

Школа рассчитана на 750 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

"Для юных спортсменов будут созданы все необходимые условия тренировочного и соревновательного процесса: современное футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а также трибуны для зрителей". Прокуратура Астаны

Отмечается, что строительство объекта направлено на повышение качества спортивной подготовки, развитие массового спорта среди молодежи и подготовку будущих профессиональных футболистов.

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Ранее был опубликован масштабный отчет об использовании возвращенных Казахстану активов.