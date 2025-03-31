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События

На что потратят 228 млн тенге возвращенных активов в Павлодарской области

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:09 Фото: akorda.kz
Из специального государственного фонда выделено более 228 млн тенге на строительство медицинских объектов в Павлодарской области. Об этом Zakon.kz стало известно 31 марта 2025 года из заявления пресс-службы правительства страны.

Так, средства будут направлены на реализацию проектов в сельских зонах Экибастуза и Аксу, а также Иртышском, Железинском Теренкольском районах.

В селе Байет сельской зоны Экибастуза планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта взамен единственного ФАПа 1983 года постройки. Старое здание признано непригодным для ремонта. В населенном пункте на сегодня проживают 822 человека.

В Иртышском районе появится врачебная амбулатория. Объект оборудуют в соответствии с санитарными требованиями и нормами. Имеющийся в районе медицинский пункт обслуживает население численностью более тысячи человек.

Села Ивановка, Мынкуль и Курколь включены в перечень первоочередных населенных пунктов, которым необходимы новые объекты здравоохранения по причине удаленности действующих. Ближайшие районные поликлиники к ним расположены на расстоянии от 18 до 115 км. В селах будут построены новые медицинские пункты, которые позволят обеспечить оказание медуслуг по месту проживания.

Фото: primeminister.kz

В заключительной части отмечено, что в населенных пунктах Павлодарской области проживают свыше 168 тыс. человек.

Строительство новых объектов здравоохранения позволит снизить нагрузку на действующие организации и повысить качество медпомощи населению.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:09
В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге

19 марта 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что с 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращено активов на сумму более 1,12 трлн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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