Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области

Более 1,5 млрд кубометров воды направлено по реке Шу в Созакский район Туркестанской области. Об этом 16 июня 2025 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что сбросы воды осуществлялись из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области. Работы проводились в рамках природоохранных попусков с сентября 2024-го до конца апреля текущего года.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Министерство водных ресурсов и ирригации РК провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызстана.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

По заданию министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала "Казводхоза" и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели мониторинг вдоль течения реки Шу, чтобы ознакомиться с результатами природоохранных попусков.

Кроме Созакского района, рабочая группа посетила Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области.

Подобный объем воды поступил в Созакский район впервые за 5 лет, за что местные жители выражают благодарность министерству.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

"От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что, несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами", – отметил житель Созакского района Ришат Танатов.

Также в этом году по поручению Нуржана Нуржигитова планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.

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