Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области
Из распространенного релиза следует, что сбросы воды осуществлялись из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области. Работы проводились в рамках природоохранных попусков с сентября 2024-го до конца апреля текущего года.
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Министерство водных ресурсов и ирригации РК провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызстана.
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
По заданию министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала "Казводхоза" и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели мониторинг вдоль течения реки Шу, чтобы ознакомиться с результатами природоохранных попусков.
Кроме Созакского района, рабочая группа посетила Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области.
Подобный объем воды поступил в Созакский район впервые за 5 лет, за что местные жители выражают благодарность министерству.
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
"От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что, несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами", – отметил житель Созакского района Ришат Танатов.
Также в этом году по поручению Нуржана Нуржигитова планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.
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