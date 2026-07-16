Правила пользования поливной водой изменились в Казахстане

И.о. министра водных ресурсов и ирригации приказом от 3 июля 2026 года внес изменения в Правила пользования поливной водой, сообщает Zakon.kz.

Водопотребители при составлении планов учитывают схемы чередования (ротации) сельскохозяйственных культур, разрабатываемые в соответствии с требованиями, установленными земельным законодательством РК.

Добавлена норма, согласно которой теперь водопотребитель до заключения договора с водопользователем согласовывает планы с местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения, который дает свое согласие с учетом рекомендации бассейновых советов.

Также установлено, что предоставление регулируемых услуг осуществляется на основании планов и разрешенных объемов водопользования.

Водопользователи на основе скорректированного плана подают в бассейновые водные инспекции ежегодные заявки на получение разрешенного объема водопользования.

Бассейновые водные инспекции с учетом прогноза водности года, составляемого Национальной гидрометеорологической службой в соответствии с Правилами ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов и положений статьи 40 Кодекса, а также выполнения водопользователем плана мероприятий по сокращению потерь воды устанавливают водопользователю разрешенный объем водопользования на соответствующий год.

В правила добавили ряд новых пунктов:

Потребность в водных ресурсах формируется бассейновыми водными инспекциями ежегодно на основе заявок водопользователей.

В случаях маловодного года и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера бассейновые водные инспекции корректируют оперативные лимиты водопользования и уменьшают объемы водопользования, определенные в разрешениях на специальное водопользование.

По итогам проведенной корректировки оперативного лимита бассейновые водные инспекции в течение десяти рабочих дней направляют водопользователям уведомление об ограничении права специального водопользования.

Поправками установлено, что водопотребление между водопотребителем и водопользователем возникает с даты заключения договора.

Договор заключается в индивидуальном порядке. Предоставление услуги без заключения договора не допускается.

В случае получения водопотребителем услуги на нескольких каналах (участках) у одного водопользователя заключается один договор.

Обновлен перечень документов, необходимых для заключения договора:

для юридических лиц:

заявление и планы;

технические условия на присоединение объекта, связанного с реконструкцией или расширением потребляющих установок водопотребителя и не соответствующего ранее действующим техническим условиям, присоединения к сетям ранее не присоединенного объекта, изменения схемы внешнего снабжения (для новых площадей орошения или нового водопотребителя);

правоустанавливающие документы – копии (оригиналы для сверки):

сведения о зарегистрированных правах или копия правоустанавливающего документа (справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, договор пользования, ссуды, доверительного управления имуществом);

копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копия приказа о назначении (вступлении в должность) руководителя;

копия устава или сведения о последних внесенных изменениях в учредительные документы;

документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица или представителя юридического лица и доверенность;

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

банковские реквизиты;

платежные документы о полной оплате стоимости услуг по предыдущему договору (при наличии).

для физических лиц:

заявление и планы;

технические условия на присоединение объекта, связанного с реконструкцией или расширением потребляющих установок водопотребителя и не соответствующего ранее действующим техническим условиям, присоединения к сетям ранее не присоединенного объекта, изменения схемы внешнего снабжения (для новых площадей орошения или нового водопотребителя);

правоустанавливающие документы – копии (оригиналы для сверки):

сведения о зарегистрированных правах или копия правоустанавливающего документа (справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, договор пользования, ссуды, доверительного управления);

копия уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии);

документ, удостоверяющий личность физического лица или представителя физического лица и доверенность;

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

платежные документы о полной оплате стоимости услуг по предыдущему договору (при наличии).

Предыдущий водопотребитель производит окончательный расчет за потребленный объем поливной воды, определенного по показаниям приборов учета воды, узлов учета воды либо по удельным нормам водопотребления на день изменения (передачи) новому водопотребителю орошаемых земель.

Переоформление раннее выданных технических условий при изменении владельца смена собственника не производится.

Выдача технических условий на подключение к услугам водопользователя осуществляется в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий.

Обо всех повреждениях или неисправностях на используемых в магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных ирригационных системах, в пределах раздела границ эксплуатационной ответственности или границ раздела балансовой принадлежности, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды, окружающей среды, нарушение работы искусственных сооружений, каналов и нанести ущерб здоровью населения, водопотребитель сообщает водопользователю.

Также говорится, что произведение водопотребителем самовольного пользования поливной воды не допускается. При самовольном водопотреблении водопотребителем оплачивается сумма, рассчитанная с учетом площади посева и объема по удельным нормам водопотребления на конкретную культуру и по утвержденному тарифу с применением коэффициента – 2.

Количество отпущенной услуги определяется в точке выдела по показаниям приборов учета воды, узлов учета воды водопользователя либо водопотребителя, внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

В целях объективного учета количества (объема) водных ресурсов водопотребитель устанавливает на точке выдела приборы учета водных ресурсов, прошедшие утверждение типа или метрологическую аттестацию средств измерения.

При отсутствии приборов учета воды, узлов учета воды количество отпущенной поливной воды определяется расчетным путем с учетом удельных норм водопотребления.

При этом объемы потерь по внутрихозяйственным каналам распределяются между водопотребителями пропорционально площадям их орошаемых земельных участков.

Водопользователь в срок до 15 числа календарного месяца, следующего за расчетным, предоставляет акт выполненных работ (оказанных услуг), который подписывается сторонами.

Направленный водопользователем акт подписывается водопотребителем в течение 3 рабочих дней со дня направления, а в случае непредоставление подписанного акта либо мотивированных письменных возражений в течение указанного срока, акт считается согласованным.

Сверхнормативная потеря поливной воды в ирригационных сетях (каналах), находящихся в собственности водопотребителя, определяется водопользователем и фиксируется в акте в присутствии водопотребителя. В случае несогласия водопотребителя с актом, спорные вопросы решаются в суде после обжалования в досудебном порядке, если иное не предусмотрено законами РК.

Приостановление подачи услуг производится в случаях:

аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

самовольного водопотребления и самовольного присоединения к системам водопользователя;

отсутствия оплаты за услуги в течение одного месяца или более месяцев, следующего за расчетным периодом, до погашения задолженности;

недопущения представителей водопользователя к средствам измерения, приборам учета воды и узлам учета воды;

невыполнения письменных требований водопользователя по устранению выявленных неисправностей и нарушений на магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных ирригационных системах;

выявления излишних площадей посевов и изменения вида сельскохозяйственных культур, не согласованных с водопользователем;

в иных случаях, предусмотренных законами РК.

О приостановлении подачи воды водопотребитель извещается путем направления уведомления (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 15 календарных дней до прекращения подачи услуги.

Восстановление подачи услуг производится после устранения или ликвидации возникших нарушений.

В случае самовольного водопотребления подключение водопотребителя производится при наличии технической возможности, свободных мощностей и объема воды, получения и выполнения технических условий на подключение к системам водопользователя и заключения договора, после оплаты суммы перерасчетов за самовольное присоединения к системам водопользователя.

В случае выявления излишних площадей посевов подключение водопотребителя производится при наличии свободных мощностей и объема воды, получения и выполнения технических условий на подключение к системам водопользователя на дополнительный объем воды, внесения изменений в действующий договор, после оплаты суммы перерасчетов за изменения вида размещения сельскохозяйственных культур и площади посева.

В случае приостановления предоставления услуг водопотребителю за неуплату, подключение производится в течение 2 календарных дней после погашения долга и внесения платы за подключение.

В случае неоплаты или не полной оплаты по перерасчету в срок или отказа от оплаты обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке, если иное не предусмотрено законами РК.

Самовольным водопотреблением и самовольным присоединением к системам водопользователя является присоединение к системам без получения и выполнения технических условий.

Приказ введен в действие с 15 июля.

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