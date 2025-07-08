В правительстве подвели итоги инфляции за полугодие
С началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз, передает пресс-служба правительства страны.
"В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За пять месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба правительства РК
Также отмечено, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.
По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России.
Фото: пресс-служба правительства РК
Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.
"Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции", – говорится в сообщении.
4 июля в правительстве провели совещание по стратегическим проектам.