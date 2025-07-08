В правительстве подвели итоги инфляции за полугодие

5 июля на совещании в правительстве рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие, сообщает Zakon.kz.

С началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз, передает пресс-служба правительства страны.

"В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За пять месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК

Также отмечено, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России.

Фото: пресс-служба правительства РК

Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

"Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции", – говорится в сообщении.

4 июля в правительстве провели совещание по стратегическим проектам.