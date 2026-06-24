Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии 2026 года.

В ходе заседания глава надзорного органа отметил, что "в центре внимания органов прокуратуры – реализация курса президента Касым-Жомарта Токаева, направленного на построение Справедливого Казахстана, обеспечение верховенства закона, укрепление общественной безопасности и неукоснительная защита конституционных прав граждан".

"Сейчас в стране идут масштабные реформы. Новая Конституция существенно усилила гарантии прав человека и расширила механизмы их защиты. Прокуратура должна внести вклад в достижение главных целей конституционных преобразований. Наша задача – обеспечить, чтобы каждое положение Конституции находило практическое воплощение в жизни граждан, а закон оставался безусловной ценностью для всего общества", – подчеркнул Берик Асылов.

Отмечено, что по итогам отчетного периода наблюдается положительная динамика по большинству ключевых направлений деятельности.

Принят комплекс мер по продвижению идеологемы "Закон и порядок", принципа "Слышащего государства", обеспечению инвестиционной безопасности и дальнейшей цифровой трансформации.

Важнейшим фактором улучшения правопорядка стало усиление координации деятельности правоохранительных органов, профилактики правонарушений и внедрение цифровых технологий.

Уровень уголовных правонарушений снизился на 10% (в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления), а также мошенничества на 13%.

Органы прокуратуры во взаимодействии с правоохранительными органами и финансовыми институтами ведут активную работу по дестабилизации интернет-инфраструктуры наркотрафика.

По мерам прокуроров с 2025 года заблокировано 530 тысяч "дропперских" счетов и наркодоходы на сумму 2,6 млрд тенге, пресечена работа 10 тысяч профильных сайтов.

Берик Асылов указал на необходимость усиления работы по профилактике преступности, предупреждению семейно-бытового насилия, половых преступлений против детей, мошенничеств и наркоторговли.

Обеспечение конституционных прав граждан охватило все ключевые и чувствительные сферы жизни общества.

Особое внимание уделено правовой защите граждан в уголовном процессе, соблюдению законности в местах лишения свободы, пресечению нарушений прав лиц с ограниченными возможностями, а также трудовых прав граждан.

По актам прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,1 млрд тенге, восстановлены права 168 тысяч работников.

Защищены права свыше тысячи лиц с ограниченными возможностями на получение средств реабилитации, доступ к объектам социальной инфраструктуры.

На постоянном контроле прокуроров соблюдение гарантий прав несовершеннолетних, в том числе на образование, жилье и медобеспечение.

К примеру, по актам прокуроров защищены права более 10 тысяч подростков на плановую госпитализацию, бесплатное питание, а также свыше 2 тысяч детей-сирот обеспечены жильем и восстановлены в очереди.

К различным видам ответственности в этой сфере привлечено 2,9 тысячи лиц государственных органов и организаций.

Для успешной реализации социальных программ усилия прокуроров были нацелены на пресечение и возмещение ущерба государству.

По мерам прокуроров государству возмещено 147 млрд тенге (имущество, налоги, ущерб экологии и другое).

По поручению президента о повышении эффективности госуправления прокуроры пресекли траты госсредств с нарушениями на 342 млрд тенге. Внимание уделяется на недопущение необоснованного планирования затрат, ограничения конкуренции, приобретение излишних товаров, работ и услуг.

Продолжена последовательная работа по возврату активов и вовлечению их в законный экономический оборот.

В этом году возвращены похищенные активы на 40 млрд тенге (денежными средствами – 37,7 млрд тенге, имуществом – на 2,3 млрд тенге).

За счет средств Спецгосфонда открыто 39 социальных объектов (станция скорой медицинской помощи в г. Актау, общежитие для учащихся в г. Шымкент, футбольный стадион им. Кажымукана Мунайтпасова в г. Астана, реконструкция аэропорта г. Балхаш и др.).

Выстроена комплексная прокурорская защита законопослушного бизнеса.

На особом контроле поручение президента по защите инвесторов.

Созданный Указом главы государства Комитет по защите прав инвесторов приступил к реализации своих полномочий.

Акцент сделан на переход от реагирования к системной и проактивной работе: выявление и устранение первопричин проблем.

Сейчас под сопровождением прокуроров находится свыше 3 тысяч инвестпроектов, которые должны позволить сформировать новые точки экономического роста, расширить налоговую базу, повысить занятость и укрепить социальную стабильность. В рамках их реализации планируется создание более 600 тысяч рабочих мест.

Продолжается развитие международных связей, в том числе по вопросам привлечения инвестиций, возврата активов и выдаче преступников.

В активе Генеральной прокуратуры 92 двусторонних договора с 39 юрисдикциями, в их числе Великобритания, Гонконг, Индия, Испания, Италия, США, Княжество Монако, Франция, Макао и другие.

Также в Казахстан экстрадировано 27 лиц (Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Турция, Черногория и др.), а иностранным государствам выдано 70 (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Монголия, Польша и др.).

По итогам заседания коллегии генеральный прокурор задал дальнейший вектор работы надзорного ведомства, который будет строиться на принципах системной цифровой трансформации, оперативного реагирования на правонарушения и последовательного укрепления режима законности во всех сферах жизнедеятельности государства.