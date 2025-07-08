Алматинцы потеряли 50 млн, поверив в "рассрочку без процентов"

Жители Алматы поверили псевдожилищной программе и лишились 50 миллионов тенге. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Подробности, – в материале Zakon.kz.

В публикации АФМ за 8 июля 2025 года отмечено, что в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды "UILI BOLAYIK" (Үйлі болайық).

Известно, что под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.

Согласно схеме, участникам обещали 15-30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлеченного участника.

Однако средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда фактически не использовались и оставались без движения.

"В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Теперь с санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест:

"В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Материал по теме Отдали жилье – остались ни с чем: пирамида Rakhat0425 обманула сотни казахстанцев

Не так давно мы рассказывали о том, что более 400 млн тенге потеряли казахстанцы на ювелирном бизнесе.