Общество

Насколько безопасно покупать мясо сайгаков в Казахстане

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:59 Фото: wikimedia
Представители Министерства сельского хозяйства 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировали безопасность мяса сайгаков, продаваемого на прилавках страны, для употребления в пищу, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр Айдарбек Сапаров, над этим работает ветеринарная служба.

"В каждом мясокомбинате есть ветеринары. Они полностью обследуют, берут пробу, проводят экспертизу. И только после этого оно продается. Сам попробовать еще не успел", – сказал Сапаров.

Вице-министр Амангалий Бердалин напомнил, что министерство работает над регулированием численности сайгаков.

"Мы провели аттестацию ветеринаров. У нас есть лаборатория, которая проверяет животных, – не только сайгаков. Ветеринары ведут мониторинг также и домашних животных. Сейчас ситуация спокойная, перед забоем сайгаков заключается соглашение, все соответствует стандартам. Разрешение на это есть", – добавил он.

Ранее аналогичный комментарий давало Министерство экологии и природных ресурсов.

Азамат Сыздыкбаев
