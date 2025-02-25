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Общество

Казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но деньги конфисковали

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:45 Фото: pexels
Житель области Жетысу поехал в Китай за машиной, но в итоге лишился большей части денег, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда, мужчина, намереваясь купить автомобиль в Китае, купил в пункте обмена валют 47 300 долларов США. Эти деньги обнаружили в его ручной клади при прохождении таможенного досмотра на КПП "Нұр жолы".

"В соответствии с таможенным законодательством гражданин вправе провозить не более 10 тыс. долларов США. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному письменному декларированию", – объяснили в суде.

В итоге дело дошло до суда.

"Панфиловский районный суд области Жетысу, рассмотрев материалы административного дела в отношении правонарушителя, превысившего допустимый размер перевозимых денежных средств, не принял во внимание его пояснения о том, что половина суммы принадлежит двум друзьям, поскольку доказательства этого не были представлены", – сказано в сообщении ВС РК.

По данным Национального банка, на момент совершения правонарушения курс доллара США составил 484,19 тенге.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 551 КоАП (Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах). Ему назначено административное взыскание – штраф в размере 4,5 млн тенге с конфискацией 37 300 долларов США в доход государства.

10 тыс. долларов, не превышающие лимит обязательного декларирования, возвращены владельцу-правонарушителю.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Казахстане посадили иностранца, который в багажнике авто хотел ввезти в страну тысячи вейпов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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