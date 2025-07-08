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Общество

Запланированные повышения тарифов в Казахстане отложили

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:43 Фото: freepik
Новых повышений коммунальных тарифов по Казахстану в четвертом квартале не будет. Об этом Zakon.kz заявили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Так, как уточнили в комитете 8 июля 2025 года, ранее запланированные повышения тарифов будут частично перенесены на более поздние сроки:

"В четвертом квартале 2025 года утверждение новых повышений по регулируемым коммунальным тарифам не планируется".

Более того, предусмотрено снижение темпов их роста:

  • по электро- и теплоснабжению – с 35% до 20%,
  • по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению – с 50% до 30%.

По данным специалистов, сдержать рост тарифов позволит перенос части ранее запланированных корректировок, привлечение долгосрочного финансирования, пересмотр операционных расходов субъектов естественных монополий, а также применение временных компенсирующих тарифов и перерасчетов за тепловую энергию за прошедший отопительный сезон.

В комитете также заверили, что в дальнейшем повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики.

О том, что тарифы на коммунальные услуги повышать временно не будут, стало известно на совещании в правительстве. Тогда были рассмотрены итоги инфляции за первое полугодие.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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