Повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области – разъяснение

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики 16 сентября 2025 года прокомментировал появившуюся информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию в городе Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что 25 августа 2025 года от филиала АО "Алатау Жарык Компаниясы" – "ЭнергоСбыт" поступило официальное уведомление о предстоящем повышении тарифа на снабжение электрической энергией.

"В соответствии с подпунктом 6) статьи 124-6 Предпринимательского кодекса РК, рассмотрение проекта уведомления проводится с обязательным проведением публичных слушаний. Этот процесс направлен на обеспечение транспарентности, а также учет мнений потребителей и других заинтересованных сторон. Решение по тарифу будет приниматься исключительно на основе экономически обоснованных расчетов и документально подтвержденных данных с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе", - сказано в комментарии.

В КРЕМ при этом отмечают, что по предварительному решению в рамках рассматриваемого уведомления повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается.

"Дополнительно информируем, что для социально уязвимых и малообеспеченных граждан сохраняется действие механизма жилищной помощи, реализуемого через местные исполнительные органы. Согласно установленным правилам, жилищная помощь предоставляется в случаях, когда совокупные коммунальные расходы семьи превышают 5% от общего дохода. В таком случае разница компенсируется за счет бюджета акиматов". КРЕМ

Окончательное же решение по результатам рассмотрения уведомления и представленных материалов будет принято не ранее 25 сентября 2025 года. До этой даты будет идти работа по анализу представленных обоснований, а также учету предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных обсуждений.

Как стало известно ранее, в Алматы и Алматинской области могут изменить тариф на электроэнергию с октября 2025 года. Свет может подорожать с 31,85 до 38,01 тенге за киловатт.