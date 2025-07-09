Правила приема в медколледжи ужесточили в Казахстане

В Казахстане для поступления в медицинские колледжи ввели специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения 9 июля 2025 года, теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.

Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

"В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – отметили в Минздраве.

Абитуриентов и их родителей призвали внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заранее подготовиться к прохождению специального экзамена.

Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.

Ранее сообщалось о том, что стипендии для студентов медицинских вузов выросли.