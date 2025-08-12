Родители абитуриентов осадили здание медколледжа в Актобе из-за проходного балла

В Актобе родители абитуриентов собрались у здания медицинского колледжа. Они пожаловались на то, что приемная комиссия сначала заявила, что для участия в конкурсе на грант достаточно 25 баллов, но после экзамена минимальный порог подняли до 50, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК с раннего утра десятки абитуриентов вместе с родителями осаждали здание медицинского колледжа. Первому потоку озвучили результаты тестов 12 августа. Многие были уверены, что набрали проходной для поступления на грант. Тем более, как утверждают сами поступающие, накануне им объясняли, что для этого достаточно 25 баллов. Но, как выяснилось, разъяснительная работа велась некорректно.

"Я не согласна с тем, что вчера детям сказали, что 25 баллов – проходной. А сегодня они говорят, что 50 баллов – проходной. Я с этим не согласна. "Документы забирайте", – нам сказали. Я даже не знаю, куда мы пойдем. Пока мы даже не думали. Уже везде гранты закрыты". Динара Сапарова

После скандала в учебном заведении решили подробно озвучить условия. Согласно действующему приказу Минобразования, бесплатно учиться в колледже могут только те, кто набрал на вступительном экзамене не меньше 50 баллов.

"Согласно 125-му приказу, в тесте 50 вопросов – за них дается 100 баллов. Чтобы пройти конкурс, нужно ответить минимум на половину, то есть на 25 вопросов. Если меньше, это уже ниже 50%, и абитуриент автоматически не проходит. Просто родители немного не поняли". Ответственный секретарь приемной комиссии медицинского колледжа им. М. Маметовой Замза Алипова

