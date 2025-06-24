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Общество

Стипендии студентов медвузов выросли до 134 тысяч тенге

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:56 Фото: akorda.kz
В 2025 году стипендии для всех уровней медицинского образования увеличились в среднем на 20%. Об этом Zakon.kz рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, стипендия для студентов медицинских вузов:

  • бакалавриата повысилась с 75 600 тенге в 2024 году до 84 000 в 2025 году;
  • для студентов интернатуры – до 94 863 тенге;
  • резидентуры – до 134 664 тенге.

Также Султангазиев подчеркнул, что с 2025 года года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов 3-го курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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