Стипендии студентов медвузов выросли до 134 тысяч тенге

В 2025 году стипендии для всех уровней медицинского образования увеличились в среднем на 20%. Об этом Zakon.kz рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, стипендия для студентов медицинских вузов:

бакалавриата повысилась с 75 600 тенге в 2024 году до 84 000 в 2025 году;

для студентов интернатуры – до 94 863 тенге;

резидентуры – до 134 664 тенге.

Также Султангазиев подчеркнул, что с 2025 года года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов 3-го курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.

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