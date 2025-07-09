Только около 4% от украденных мошенниками 25 млрд тенге удалось вернуть казахстанцам

Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что в этом году зарегистрировано свыше 11 тыс. интернет-мошенничеств; сумма ущерба превысила 25 млрд тенге и только 895 млн тенге удалось вернуть потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что совместно с операторами связи выявляются sim-боксы, которые используются для звонков через интернет и создания анонимных аккаунтов в мессенджерах с помощью незарегистрированных sim-карт. Только в этом году изъято 74 таких устройства и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 30 человек, из них 14 – иностранцы.

"Ведется постоянный мониторинг интернет-пространства. В результате выявлено 59 тысяч интернет-ресурсов с незаконным контентом, которые направлены на блокировку", – сказал Жандос Сүйінбай 9 июля 2025 года на пресс-конференции в СЦК.

21,4 тыс. сайтов уже заблокированы. Также налажено взаимодействие с банками второго уровня в рамках платформы "Антифрод-центр". Благодаря ей удалось предотвратить вывод более 2,6 млрд тенге, которые мошенники пытались украсть у граждан. Кроме того, заблокировано 66,9 млн звонков с поддельных номеров из-за рубежа. С начала года к уголовной ответственности по фактам интернет-мошенничества привлечено 870 человек.

Как защититься от мошенников и запретить оформление кредитов на свое имя, можно прочитать здесь.