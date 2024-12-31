Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников: "новогодний подарок"

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31 декабря 2024 года Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредила о том, что мошенники придумали новую схему обмана, маскируясь под праздничные акции, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о воровстве аккаунтов Telegram через фейковые "новогодние подарки". "Пользователям Telegram поступают сообщения с заманчивым предложением получить бесплатную премиум-подписку в честь Нового года. В них содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам", – предупреждают эксперты. Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram. Как обезопасить себя? Придерживайтесь простых правил: игнорируйте подозрительные ссылки – даже если они пришли от знакомого;

убедитесь в подлинности отправителя. Мошенники часто создают фейковые учетные записи;

активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram – это добавит дополнительный уровень защиты. Что делать при утрате доступа Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся. 30 декабря Zakon.kz предупреждал о мошенниках, предлагающих трудоустройство в Англии и других странах Европы.

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