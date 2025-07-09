"Советую всем надевать сетки": саранча оккупировала автомобиль в Атырауской области
Автор ролика призывает водителей установить защитные сетки на радиаторы и решетки машин, чтобы избежать поломок на трассе.
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Сетка алып жүру керек екен, сабақ болды.♬ оригинальный звук - salamat.ibray
"Вот что творится под капотом! Саранча забилась везде – в радиатор, под крышку. Советую всем на время надевать сетки", – говорит мужчина за кадром.
Массовый выход личинок особо опасного вредителя в Атырауской области произошел в начале мая 2025 года, а сейчас взрослые особи активно перемещаются по степным и дорожным территориям.
Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, активные работы по борьбе с особо опасным вредителем начались в первых числах мая. На сегодняшний день обработано 38 413 гектаров против стадной саранчи и еще 17 510 гектаров против нестадной. Всего охвачено более 55 тысяч гектаров.
"Первый выход личинок зафиксировали 6 мая, а уже с 16 мая начались масштабные химические обработки с применением авиации, дронов и спецтехники. Для борьбы использовались сверхлегкая авиация, вентиляторные опрыскиватели, агродроны и газогенераторы. Мониторинг проводился с привлечением специалистов, исследователей и работников через центры занятости", – сообщили в ведомстве.
На данный момент основные работы завершены, проводится зачистка. Стоит отметить, что итальянский прус в степной зоне предпочитает пастбищную растительность, при этом наносит огромный ущерб зерновым культурам. Поэтому ситуация остается на контроле у фитосанитарной службы и территориальной инспекции.
Ранее Zakon.kz писал, насколько опасен вредитель и как с ним борются.