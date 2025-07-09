#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.58
609.36
6.63
Общество

"Советую всем надевать сетки": саранча оккупировала автомобиль в Атырауской области

Саранча, итальянский прус, Казахстан, нашествие саранчи, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:41 Фото: primeminister.kz
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое жителем Кызылкогинского района Атырауской области. На кадрах мужчина показывает, как под капот его автомобиля забилась саранча. Асфальт вокруг авто буквально усыпан насекомым, передает корреспондент Zakon.kz.

Автор ролика призывает водителей установить защитные сетки на радиаторы и решетки машин, чтобы избежать поломок на трассе.

@salamat.ibray

Сетка алып жүру керек екен, сабақ болды.

♬ оригинальный звук - salamat.ibray
"Вот что творится под капотом! Саранча забилась везде – в радиатор, под крышку. Советую всем на время надевать сетки", – говорит мужчина за кадром.

Массовый выход личинок особо опасного вредителя в Атырауской области произошел в начале мая 2025 года, а сейчас взрослые особи активно перемещаются по степным и дорожным территориям.

Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, активные работы по борьбе с особо опасным вредителем начались в первых числах мая. На сегодняшний день обработано 38 413 гектаров против стадной саранчи и еще 17 510 гектаров против нестадной. Всего охвачено более 55 тысяч гектаров.

"Первый выход личинок зафиксировали 6 мая, а уже с 16 мая начались масштабные химические обработки с применением авиации, дронов и спецтехники. Для борьбы использовались сверхлегкая авиация, вентиляторные опрыскиватели, агродроны и газогенераторы. Мониторинг проводился с привлечением специалистов, исследователей и работников через центры занятости", – сообщили в ведомстве.

На данный момент основные работы завершены, проводится зачистка. Стоит отметить, что итальянский прус в степной зоне предпочитает пастбищную растительность, при этом наносит огромный ущерб зерновым культурам. Поэтому ситуация остается на контроле у фитосанитарной службы и территориальной инспекции.

Ранее Zakon.kz писал, насколько опасен вредитель и как с ним борются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Опасные зоны и горы мусора: в Бурабае обратились к отдыхающим
Общество
14:33, Сегодня
Опасные зоны и горы мусора: в Бурабае обратились к отдыхающим
Житель Щучинска хотел обновить душ, а выиграл авто от Halyk
Общество
14:29, Сегодня
Житель Щучинска хотел обновить душ, а выиграл авто от Halyk
Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше
Общество
13:31, Сегодня
Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: