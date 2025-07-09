"Советую всем надевать сетки": саранча оккупировала автомобиль в Атырауской области

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое жителем Кызылкогинского района Атырауской области. На кадрах мужчина показывает, как под капот его автомобиля забилась саранча. Асфальт вокруг авто буквально усыпан насекомым, передает корреспондент Zakon.kz.

Автор ролика призывает водителей установить защитные сетки на радиаторы и решетки машин, чтобы избежать поломок на трассе.

"Вот что творится под капотом! Саранча забилась везде – в радиатор, под крышку. Советую всем на время надевать сетки", – говорит мужчина за кадром.

Массовый выход личинок особо опасного вредителя в Атырауской области произошел в начале мая 2025 года, а сейчас взрослые особи активно перемещаются по степным и дорожным территориям.

Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, активные работы по борьбе с особо опасным вредителем начались в первых числах мая. На сегодняшний день обработано 38 413 гектаров против стадной саранчи и еще 17 510 гектаров против нестадной. Всего охвачено более 55 тысяч гектаров.

"Первый выход личинок зафиксировали 6 мая, а уже с 16 мая начались масштабные химические обработки с применением авиации, дронов и спецтехники. Для борьбы использовались сверхлегкая авиация, вентиляторные опрыскиватели, агродроны и газогенераторы. Мониторинг проводился с привлечением специалистов, исследователей и работников через центры занятости", – сообщили в ведомстве.

На данный момент основные работы завершены, проводится зачистка. Стоит отметить, что итальянский прус в степной зоне предпочитает пастбищную растительность, при этом наносит огромный ущерб зерновым культурам. Поэтому ситуация остается на контроле у фитосанитарной службы и территориальной инспекции.

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