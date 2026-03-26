Замена прав заранее: что важно знать казахстанцам перед поездкой за границу
О процессе замены водительского удостоверения в Казахстане рассказали Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
С запросом к специалистам обратился житель Казахстана. Он уточнил, что срок действия его водительского удостоверения еще не истек (остался год).
"Но в связи с предстоящей поездкой за границу хочу заменить его заранее. Обязательно ли обращаться в спецЦОН?" – поинтересовался казахстанец.
В ответе госкорпорации на этот запрос обозначено, что обращаться в спецЦОН необязательно.
"При действующем сроке удостоверения его можно заменить онлайн через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня (БВУ) в разделе "Государственные услуги".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Также сказано, что при своевременной замене предоставление медицинской справки по форме 073/у не требуется.
