Замена прав заранее: что важно знать казахстанцам перед поездкой за границу

О процессе замены водительского удостоверения в Казахстане рассказали Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

С запросом к специалистам обратился житель Казахстана. Он уточнил, что срок действия его водительского удостоверения еще не истек (остался год).

"Но в связи с предстоящей поездкой за границу хочу заменить его заранее. Обязательно ли обращаться в спецЦОН?" – поинтересовался казахстанец.

В ответе госкорпорации на этот запрос обозначено, что обращаться в спецЦОН необязательно.

"При действующем сроке удостоверения его можно заменить онлайн через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня (БВУ) в разделе "Государственные услуги". НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Также сказано, что при своевременной замене предоставление медицинской справки по форме 073/у не требуется.

