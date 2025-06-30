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Общество

Восстановление водительских прав: все, что нужно знать казахстанцам

Восстановление водительских прав: все, что нужно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 10:48 Фото: Instagram/egov.kz
В филиале госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы 30 июня 2025 года рассказали, что делать при потере водительского удостоверения, куда обращаться и какие документы нужны, сообщает Zakon.kz.

В филиале отметили, что за восстановлением водительских прав необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН), где заявителю потребуется заполнить заявление по установленной форме.

При себе нужно иметь удостоверение личности и квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 1,25 МРП (4921 тенге на 2025 год).

Уточняется, что дубликат водительского удостоверения изготавливается в течение 90 минут, при этом старое удостоверение автоматически признается недействительным.

Медицинская справка по форме 073/у предоставляется только в случае, если срок действия прав уже истек. При этом приносить ее в бумажном виде больше не требуется, так как результаты медосмотра автоматически поступают в информационную систему. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.

В филиале напомнили, что обратиться за выдачей нового водительского удостоверения можно в случае утраты, истечения срока действия, изменения персональных данных, повреждения документа или добавления новой водительской категории.

При этом специалисты рекомендуют не откладывать замену до последнего дня, а подавать заявление за 1-2 месяца до окончания срока действия.

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О том, с какого возраста казахстанцы могут получить водительские права, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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