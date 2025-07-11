Могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года озвучил условия, когда банки могут создать маркетплейсы, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане планируют установить лимиты на инвестиции в акции или доли участия в уставном капитале определенных организаций, в том числе связанных с электронной торговой площадкой и интернет-платформами. Размер инвестиций на одну организацию составляет не более 5% размера собственного капитала банка или банковского холдинга. В связи с этим журналисты поинтересовались, значит ли это, что банкам теперь нельзя будет покупать или создавать маркетплейсы, кроме уже имеющихся.

Тимур Сулейменов в ответ заявил, что такие ограничения были и ранее, и направлены они на защиту прав потребителей финансовых услуг.

"Есть банки, а есть организации, в которые входят и банки, и платформы. Вот самим банкам, как лицензируемым организациям, конкретному юридическому лицу, у которого есть банковская лицензия, для них эти лимиты установлены. Это ограничение на иную деятельность существовало и направлено на то, чтобы банки, занимаясь иной деятельностью, не вкладывали деньги, которые привлекают у физических и юридических лиц в виде депозитов, в какие-то иные проекты, чтобы они были только в рамках конкретной, регулируемой, подконтрольной деятельности именно по банковской части. Иначе может получиться так: депозиты привлек, вложил в какой-то стартап, вложил в какую-то экосистему, платформу, и там ты можешь их потерять. Регулятор этого допустить не может, и мы с этим абсолютно согласны. Поэтому и такие лимиты нужны", – пояснил глава Нацбанка.

Однако, по его словам, развитием платформенных решений может заниматься сестринская организация группы, куда входит и банк.

"Сестринская организация или какая-то другая родственная организация того же банковского конгломерата может заниматься чем угодно, там никаких ограничений нет. Но сам банк должен быть подконтролен", – убежден Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка прокомментировал предложение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) установить более низкую ставку по ипотеке. По его словам, помимо установления более низкой предельной ставки по ипотеке в 20%, не исключается возможность пересмотра требований по первоначальному взносу или по доходам заемщиков.