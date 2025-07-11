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Общество

Могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы, рассказал глава Нацбанка

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Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года озвучил условия, когда банки могут создать маркетплейсы, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане планируют установить лимиты на инвестиции в акции или доли участия в уставном капитале определенных организаций, в том числе связанных с электронной торговой площадкой и интернет-платформами. Размер инвестиций на одну организацию составляет не более 5% размера собственного капитала банка или банковского холдинга. В связи с этим журналисты поинтересовались, значит ли это, что банкам теперь нельзя будет покупать или создавать маркетплейсы, кроме уже имеющихся.

Тимур Сулейменов в ответ заявил, что такие ограничения были и ранее, и направлены они на защиту прав потребителей финансовых услуг.

"Есть банки, а есть организации, в которые входят и банки, и платформы. Вот самим банкам, как лицензируемым организациям, конкретному юридическому лицу, у которого есть банковская лицензия, для них эти лимиты установлены. Это ограничение на иную деятельность существовало и направлено на то, чтобы банки, занимаясь иной деятельностью, не вкладывали деньги, которые привлекают у физических и юридических лиц в виде депозитов, в какие-то иные проекты, чтобы они были только в рамках конкретной, регулируемой, подконтрольной деятельности именно по банковской части. Иначе может получиться так: депозиты привлек, вложил в какой-то стартап, вложил в какую-то экосистему, платформу, и там ты можешь их потерять. Регулятор этого допустить не может, и мы с этим абсолютно согласны. Поэтому и такие лимиты нужны", – пояснил глава Нацбанка.

Однако, по его словам, развитием платформенных решений может заниматься сестринская организация группы, куда входит и банк.

"Сестринская организация или какая-то другая родственная организация того же банковского конгломерата может заниматься чем угодно, там никаких ограничений нет. Но сам банк должен быть подконтролен", – убежден Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка прокомментировал предложение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) установить более низкую ставку по ипотеке. По его словам, помимо установления более низкой предельной ставки по ипотеке в 20%, не исключается возможность пересмотра требований по первоначальному взносу или по доходам заемщиков.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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