Что может измениться в выдаче ипотеки в Казахстане, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года прокомментировал предложение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) установить более низкую ставку по ипотеке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не приведет ли снижение предельной ставки по ипотеке к тому, что некоторые банки перестанут их оформлять.

"Мы считаем, что при текущем уровне базовой ставки и общей стоимости денег в экономике ипотека на 10-15-20 лет – это большая переплата... Не нужно думать, что надо сейчас лишь бы выдать ипотечный кредит, а потом хоть трава не расти. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) как непосредственно финансовый регулятор защищает права потребителей финансовых услуг и должно очень внимательно на это смотреть", – считает Тимур Сулейменов.

По его словам, нужно просчитывать последствия.

"Агентство предложило установить более низкую ставку – 20%. Мы их в этом поддержали. Затем Агентство сказало, что нам нужно досчитать какие-то внутренние нормативы и подходы, поэтому мы согласны. Когда посчитают – тогда, наверное, окончательное решение и будет принято. Может быть, будет требование по более большому первоначальному взносу или больше требований по доходам к заемщикам. То есть, обеспечить баланс между тем, что я хочу прямо здесь и сейчас: взять ипотеку, и тем, а потянешь ли ты ее. Это обязательно нужно, это задача регулятора. И мне кажется, здесь нужно очень правильно на это смотреть. Они защищают, в первую очередь, потребителя", – уверен он.

24 июня 2025 года сообщалось, что в Казахстане предложили допустить больше банков к программе льготной ипотеки, тогда как сейчас кредитование в рамках ЖСС осуществляет только АО "Отбасы банк". Соответствующий пакет поправок подготовило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

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