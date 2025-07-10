В Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В главных городах Казахстана, а также в ряде областей синоптики прогнозируют резкое изменение погоды. Во многих регионах ожидаются сильные дожди и чрезвычайная пожарная опасность. На западе страны термометры достигнут 42 градусов жары, сообщили в РГП "Казгидромет" редакции Zakon.kz.

По информации специалистов Гидрометцентра, в Астане днем 11 июля ожидается гроза, град.

В Алматы ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в предгорных, горных районах Алматинской области – сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы будут достигать 17-22, временами 25 м/с. При этом в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 17-22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

"В горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы, в связи с сильными дождями в период с 10 по 11 июля, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков", – объявили синоптики.

Сотрудники "Казгидромет" уточнили, что при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Вместе с тем, ночью 11 июля на юге, в горных районах Алматинской области кроме сильных дождей ожидаются гроза, шквал, днем град – это на севере, юге, в горных районах области.

Между тем, в области и Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте на 11-13 июля также объявлено предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.



11 июля в Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. Кроме того, в 11 по 13 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане с 11 по 13 июля также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град шквал. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области и в Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля на юге, востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. Также и в Жезказгане по прогнозу – высокая пожарная опасность.

11 июля на юге Карагандинской области и в Караганде ожидаются временами сильный дождь, град. На севере, юге области гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 июля в Атырауской области ожидается сильная жара до +35+39°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара от +37 до +39°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

11 июля днем в Актюбинской области ожидается сильная жара +35+38°C. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

11 июля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

11 июля днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, в центре области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

11 июля днем в Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается сильная жара +35+38°C. Также синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность.

11 июля ночью на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля на востоке, юге области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

11 июля ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем – гроза, град. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

11 июля днем в Мангистауской области ожидается сильная жара от +38 до +42°C. По области и в Актау сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля в Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске – гроза. Ветер северо-западный днем 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на 9-13 июля, а также на 16-20 июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30+35°С до +34+39°С, на юге области до очень сильной жары +42°С. С прогнозом повышенного температурного фона ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

11 июля днем на севере Павлодарской области – сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодаре ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня.