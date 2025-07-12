Масляные пятна в море заметили жители Актау
Фото: akorda.kz
12 июля 2025 года жители Актау зафиксировали загрязнение прибрежной зоны. На кадрах видео – масляные пятна в воде и мусор, сообщает Zakon.kz.
По словам жителей, в районе 15 микрорайона на поверхности Каспийского моря заметны масляные пятна и плавающий мусор, пишет Lada.kz.
Видео в редакцию прислали горожане. На кадрах видна загрязненная водная поверхность.
"Как будто кто-то специально сбросил отходы. Еще минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти", — возмущаются горожане.
Журналисты направили видеоматериалы в Департамент экологии с просьбой разъяснить возможные причины появления загрязнения.
Ранее мы сообщали, что жители Актау спасаются от нашествия крыс на набережной
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