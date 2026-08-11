Каспий покрылся масляными пятнами

Желтые маслянистые пятна заметили в районе пляжа жилого массива Аташ в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Он входит в состав города Форт-Шевченко и находится примерно в 150 км от Актау. Как передает "Astana TV", на место прибыли специалисты департамента экологии Мангистауской области, которые взяли пробы воды и проводят лабораторные исследования.

"Предварительно местные жители предполагают, что загрязнение могло быть вызвано разливом солярки. Рядом с побережьем расположен морской административный порт, куда регулярно заходят суда. Правда, пока неизвестно, связан ли он с появлением пятен", – говорится в сюжете.

Результаты анализов ожидаются примерно через неделю. Если загрязнение подтвердится, материалы передадут в природоохранную прокуратуру. Правоохранители установят источник выброса и дадут правовую оценку произошедшему.

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