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Общество

Каспий покрылся масляными пятнами

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 08:30 Фото: YouTube/Телеканал Астана
Желтые маслянистые пятна заметили в районе пляжа жилого массива Аташ в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Он входит в состав города Форт-Шевченко и находится примерно в 150 км от Актау. Как передает "Astana TV", на место прибыли специалисты департамента экологии Мангистауской области, которые взяли пробы воды и проводят лабораторные исследования.

"Предварительно местные жители предполагают, что загрязнение могло быть вызвано разливом солярки. Рядом с побережьем расположен морской административный порт, куда регулярно заходят суда. Правда, пока неизвестно, связан ли он с появлением пятен", – говорится в сюжете.

Результаты анализов ожидаются примерно через неделю. Если загрязнение подтвердится, материалы передадут в природоохранную прокуратуру. Правоохранители установят источник выброса и дадут правовую оценку произошедшему.

Стали известны подробности пожара на нефтяном месторождении в Мангистау.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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