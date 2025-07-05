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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 17:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.
  • 7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.
  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +31+33°.
  • 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +32+34°.
  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.
  • 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.
  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

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Андрей Дюсупов
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