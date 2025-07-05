Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°. 7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°. 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°. Прогноз погоды по Алматы 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +31+33°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +31+33°. 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +32+34°. 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°. Прогноз погоды по Шымкенту 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°. 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°. 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°. Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

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