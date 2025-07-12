16-летнего жителя Мангистау освободили по амнистии из детской колонии

Подростка, который отбывал наказание за кражи, освободили из детской колонии благодаря амнистии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, в колонию мальчик попал в 14 лет.

"После развода родителей он вместе с младшими братьями переехал к незрячей бабушке. Жили на ее пенсию. Как и другие его сверстники, мальчик хотел вкусно питаться, носить модную одежду. Но денег хватало только на базовые потребности, продукты. Тогда в возрасте 14 лет он начал совершать кражи", – рассказали правоохранители.

Подросток отбыл в колонии год и три месяца. Сейчас благодаря амнистии вернулся к бабушке и братьям.

Фото: пресс-служба КУИС МВД РК

В КУИС отметили, что за время нахождения в местах лишения свободы мальчик соблюдал установленный порядок, учился в школе при учреждении, за хорошее поведение имел поощрения.

"При освобождении он сказал, что осознал ценность свободы и намерен в дальнейшем жить законопослушно. Бабушка не смогла приехать за ним, поэтому ребенка сопровождал сотрудник учреждения".

В июне 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Ее объявили в стране в честь 30-летия Конституции.

Позднее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что амнистия не будет распространяться на осужденных за смертельные дорожно-транспортные происшествия.

Подробнее о том, кого коснется амнистия, можно прочитать по этой ссылке.