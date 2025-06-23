Президент подписал закон об амнистии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов анонсировал реформу тюремной системы и высказался о предстоящей амнистии, сообщает Zakon.kz.

Глава государства особо подчеркнул, что требуется принять меры для совершенствования уголовно-исполнительной системы.

"Три года назад состоялся общенациональный референдум, на котором большинство граждан поддержало поправки в Конституцию. В результате реформы было кардинально переформатировано политическое устройство страны. Масштабные изменения затронули и систему защиты прав человека. Создан Конституционный суд. Получил конституционный статус и расширенные компетенции Уполномоченный по правам человека. Окончательно отменена смертная казнь. Это в полной мере отвечает гуманистическому духу нашей Конституции, которая провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в 2025 году в Казахстане празднуют 30-летие Основного закона.

По его словам, в связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных.

"Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев убежден, это является большим шагом навстречу оступившимся людям, призванным помочь им быстрее вернуться в общество.

"Говоря словами аль-Фараби, милосердие – неотъемлемое качество добродетельного народа". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, Токаев отметил, что данный акт показывает, что государство не отворачивается от человека, нарушившего закон, а помогает ему встать на путь исправления:

"Таким образом, в справедливом обществе суд должен быть и справедливым, и гуманным. В то же время надо понимать, что амнистия – это разовая мера, а не системное решение".

Кроме того, сказал президент, на сегодняшний день назрела необходимость в серьезном реформировании уголовно-исполнительной системы.

Она должна быть направлена на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества. Следует внедрять прогрессивные подходы, стимулирующие их к соблюдению ценностей закона и порядка и реинтеграции в общество.

"К примеру, в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые "кредиты на сокращение сроков заключения", если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой необходимо детально проработать данный вопрос. Изучите передовой зарубежный опыт, задействуйте отечественных экспертов". Касым-Жомарт Токаев

Другим эффективным способом подготовки осужденных к полноценной жизни на свободе, по словам Токаева, является их трудовая занятость.

"Здесь у нас тоже есть проблемы, требующие конкретных решений. Пользуясь случаем, хочу призвать наших бизнесменов рассмотреть возможность открытия различных производств при учреждениях уголовно-исполнительной системы. Такое взаимовыгодное партнерство широко распространено за рубежом. Заработанные деньги позволят осужденному встать на ноги после освобождения, а полученные навыки – найти достойную работу". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил президент в заключительной части, бизнесу нужно внимательно присмотреться к существующим возможностям разнопланового сотрудничества с уголовно-исполнительной системой.

Например, одна из крупнейших компаний страны за счет собственных средств строит в Алматы современное воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей:

"Правительству нужно масштабировать данный подход и привлечь другие компании".

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11 июня 2025 года депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько может сэкономить бюджет за счет амнистии:

"Поскольку амнистия будет распространяться на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты".

Позднее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что амнистия не коснется лиц, осужденных за смертельные дорожно-транспортные происшествия.

Подробнее о том, кого коснется амнистия, можно прочитать по этой ссылке.