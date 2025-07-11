Гранты 2025: важную новость сообщили абитуриентам

С 13 июля в Казахстане начинается прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Национальные информационные технологии" 11 июля, онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.

В 2024 году для участия в конкурсе абитуриентами было подано более 104 тысяч заявлений, из них свыше 5 тысяч – через портал eGov.kz.

"Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов. К заявлению нужно прикрепить цифровую копию документа об образовании (аттестат или диплом), фотографию формата 3х4, а также заключение врачебно-консультационной комиссии (при необходимости)", – сообщили в АО "НИТ".

Там отметили, что дополнительно в рамках услуги можно подать заявление на оказание социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся. В этом случае необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующий статус, такие как свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и другие основания, предусмотренные законодательством.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Образование" – "Высшее образование";

выбрать услугу "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования";

нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

заполнить все обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;

в личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Результатом оказания услуги является электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. Документ выдается в электронном формате и будет доступен в личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 5 августа 2025 года.

"Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь. Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочередно – без необходимости обновления страницы". АО "НИТ"

Кроме того, предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе "Уведомить меня по SMS о приближении очереди". Система заранее направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон – как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.

"Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена", – отметили в АО.

Прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе будет идти с 13 по 20 июля 2025 года. Подать документы также можно через центры приема при университетах.