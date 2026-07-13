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Общество

Начался прием заявлений на конкурс грантов в вузы Казахстана: что важно знать абитуриентам

книги, ручки, карандаши, яблоко, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:23 Фото: magnific
В Казахстане сегодня начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"С 13 по 20 июля 2026 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz".

Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо предоставить:

  • удостоверение личности,
  • сертификат ЕНТ,
  • фотографию размером 3×4,
  • аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО).

Также при наличии документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

  • для направлений "Педагогические науки" и "Право" необходимо набрать не менее 75 баллов;
  • для направления "Здравоохранение" – не менее 70 баллов;
  • для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов;
  • в другие вузы – не менее 50 баллов.
"Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе", – напомнили в пресс-службе МНВО РК.

Отмечается, что для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

"В 2026 году продолжается реализация принципа "Цифрового университета": большинство процессов автоматизировано, что повышает прозрачность конкурсного отбора".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве уточнили, что списки обладателей образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа.

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Фото Динара Халдарова
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