Начался прием заявлений на конкурс грантов в вузы Казахстана: что важно знать абитуриентам
Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:
"С 13 по 20 июля 2026 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz".
Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо предоставить:
- удостоверение личности,
- сертификат ЕНТ,
- фотографию размером 3×4,
- аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО).
Также при наличии документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
- для направлений "Педагогические науки" и "Право" необходимо набрать не менее 75 баллов;
- для направления "Здравоохранение" – не менее 70 баллов;
- для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов;
- в другие вузы – не менее 50 баллов.
"Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе", – напомнили в пресс-службе МНВО РК.
Отмечается, что для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.
"В 2026 году продолжается реализация принципа "Цифрового университета": большинство процессов автоматизировано, что повышает прозрачность конкурсного отбора".Пресс-служба МНВО РК
В ведомстве уточнили, что списки обладателей образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа.
2 июля 2026 года мы писали о школьнице из Кызылординской области, которая стала обладателем 140 баллов на основном Едином национальном тестировании (ЕНТ). К такому результату ее привела любовь к казахской литературе. Подробнее – здесь.