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Мир

Космонавт показал загадочный "Глаз Сахары" и обратился к человечеству

пустыня, Глаз Сахары, засуха, космос, человечество, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 12:30 Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев продолжает удивлять аудиторию, показывая удивительные фотографии, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз он затронул тему угрозы будущему – засухи, сообщает Zakon.kz.

Артемьев уточнил, что сегодня, 17 июня 2025 года, в мире отмечают очень важный экологический праздник – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, призванный привлечь внимание мировой общественности к проблемам деградации земель, опустынивания и засухи.

Далее он привел сведения ученых о том, что значительная часть суши Земли подвержена риску превращения в пустыню, что ставит под угрозу жизнь миллионов людей и других живых существ.

По словам космонавта, каждый человек может внести свой собственный вклад в борьбу с опустыниванием и засухой.

А именно:

  • экономнее расходовать воду;
  • отказываться от одноразовых пластиковых изделий;
  • поддерживать экологические инициативы;
  • любить и оберегать окружающий мир.
"Кстати, на фото "Глаз Сахары" (Гальб-Эр-Ришат), который не публиковал раньше. Считается, что это геологическое образование диаметром 50 км, расположенное в пустыне Сахара, образовалось около 500-600 млн лет назад".Олег Артемьев

"Глаз Сахары" – самый загадочный объект земли. Объект получил известность после его обнаружения на снимках с борта "Джемини-4" в 1965 году. На его территории обнаружено заметное количество артефактов ашельской культуры, свидетельствующих о ранней человеческой деятельности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 12:30
Когда Земля может стать непригодной для жизни, подсчитал суперкомпьютер

В начале июня 2025 года синоптики РГП "Казгидромет" предупредили жителей нескольких регионов страны о засухе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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