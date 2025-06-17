Космонавт показал загадочный "Глаз Сахары" и обратился к человечеству
Артемьев уточнил, что сегодня, 17 июня 2025 года, в мире отмечают очень важный экологический праздник – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, призванный привлечь внимание мировой общественности к проблемам деградации земель, опустынивания и засухи.
Далее он привел сведения ученых о том, что значительная часть суши Земли подвержена риску превращения в пустыню, что ставит под угрозу жизнь миллионов людей и других живых существ.
По словам космонавта, каждый человек может внести свой собственный вклад в борьбу с опустыниванием и засухой.
А именно:
- экономнее расходовать воду;
- отказываться от одноразовых пластиковых изделий;
- поддерживать экологические инициативы;
- любить и оберегать окружающий мир.
"Кстати, на фото "Глаз Сахары" (Гальб-Эр-Ришат), который не публиковал раньше. Считается, что это геологическое образование диаметром 50 км, расположенное в пустыне Сахара, образовалось около 500-600 млн лет назад".Олег Артемьев
"Глаз Сахары" – самый загадочный объект земли. Объект получил известность после его обнаружения на снимках с борта "Джемини-4" в 1965 году. На его территории обнаружено заметное количество артефактов ашельской культуры, свидетельствующих о ранней человеческой деятельности.
В начале июня 2025 года синоптики РГП "Казгидромет" предупредили жителей нескольких регионов страны о засухе.