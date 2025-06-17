Космонавт показал загадочный "Глаз Сахары" и обратился к человечеству

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев продолжает удивлять аудиторию, показывая удивительные фотографии, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз он затронул тему угрозы будущему – засухи, сообщает Zakon.kz.

Артемьев уточнил, что сегодня, 17 июня 2025 года, в мире отмечают очень важный экологический праздник – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, призванный привлечь внимание мировой общественности к проблемам деградации земель, опустынивания и засухи.

Далее он привел сведения ученых о том, что значительная часть суши Земли подвержена риску превращения в пустыню, что ставит под угрозу жизнь миллионов людей и других живых существ.

По словам космонавта, каждый человек может внести свой собственный вклад в борьбу с опустыниванием и засухой.

А именно:

экономнее расходовать воду;

отказываться от одноразовых пластиковых изделий;

поддерживать экологические инициативы;

любить и оберегать окружающий мир.

"Кстати, на фото "Глаз Сахары" (Гальб-Эр-Ришат), который не публиковал раньше. Считается, что это геологическое образование диаметром 50 км, расположенное в пустыне Сахара, образовалось около 500-600 млн лет назад". Олег Артемьев

"Глаз Сахары" – самый загадочный объект земли. Объект получил известность после его обнаружения на снимках с борта "Джемини-4" в 1965 году. На его территории обнаружено заметное количество артефактов ашельской культуры, свидетельствующих о ранней человеческой деятельности.

Материал по теме Когда Земля может стать непригодной для жизни, подсчитал суперкомпьютер

В начале июня 2025 года синоптики РГП "Казгидромет" предупредили жителей нескольких регионов страны о засухе.