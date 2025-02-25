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Культура и шоу-бизнес

"Был страшный скандал": Баян Алагузова рассказала про длительный отдых с маленькими детьми

"Был страшный скандал": Баян Алагузова рассказала про длительный отдых с маленькими детьми, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
25 февраля 2025 года после длительного отдыха за границей известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вышла на связь со своими подписчиками в Instagram. Она поделилась впечатлениями об отпуске, а также рассказала о реакции маленьких дочерей на возвращение домой, сообщает Zakon.kz.

51-летняя многодетная продюсер вернулась из Таиланда в Казахстан накануне, 24 февраля.

"Друзья мои, привет. Я знаю, вы соскучились по моей этой рубрике "Репортаж из машины". Я не выходила (вот так в Stories. – Прим. ред.) где-то 3,5 месяца, потому что... не была в Казахстане, не была в Алматы. Я провела шикарных 3,5 месяца в Дубае, Таиланде, грелась под солнышком, набиралась сил, получала витамин D вместе с детьми. Вчера мы вернулись домой", – поделилась Алагузова сегодня в Stories.

Она рассказала, что вторник начался интересно. По словам Баян, после такого длительного отсутствия она забыла даже то, как регулируется машина.

"Сегодня ночью, когда я проснулась, вообще не поняла, где я сейчас нахожусь... Дети мои (дочери Алиса и Алма. – Прим. ред.) вообще в шоке. Мы уезжали, им было три месяца, приехали, им – шесть и шесть с половиной. Они не понимают, где бассейн, где дом, где море, где люди. Это, конечно, интересно... Они уже такие сознательные, уже таких скандалов не наблюдаем. Я помню, когда мы из Дубая в Таиланд приехали, у Алиски был страшный скандал. Она не очень легко адаптируется к новому месту... Вчера они сели, все было хорошо. Я просто думаю, шесть месяцев – это не три, и дети реально понимают, что происходит, что нужно как-то вести себя более-менее прилично", – рассказала Алагузова.

Первым делом после возвращения домой продюсер отправилась в салон красоты, чтобы привести себя в порядок.

Также Баян посетовала, что сильно загорела.

"Я такая черная, что просто не могу даже описать степень своей смуглости сейчас. Я сегодня в душе так долго мылась, мне казалось, что мне нужно как-то хоть немножко отмыть загар, потому что здесь нет солнца. Как бы я себя не отбеливала, я просто қара-қара-қара айелмін (черная-черная-черная женщина. – Прим. ред.)", – заключила Алагузова.

29 января 2025 года Баян Алагузова назвала причину, из-за которой уехала из Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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