Когда воспитанники детдома Алматы переедут в Алматинскую область

Стали известны сроки переселения 171 воспитанника алматинского детского дома в новый, построенный в Конаеве, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Алматинской области, новый детский дом в Конаеве соответствует всем современным стандартам. В здании предусмотрены отдельные обеденные залы для младших и старших групп, спортивный и актовый залы, учебные и игровые помещения, кабинеты психологической помощи, а также просторные жилые комнаты.

Фото: акимат Алматинской области

Решение о переселении принято в связи с аварийным состоянием прежнего здания, построенного в 1963 году. Согласно результатам технического обследования, проведенного в 2024 году, объект признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.

"Экспертиза выявила критические дефекты, включая трещины в несущих конструкциях, износ инженерных коммуникаций, а также несоответствие требованиям сейсмостойкости", – говорится в сообщении.

Переезд воспитанников будет осуществляться поэтапно. В первую очередь планируется перевезти 61 ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Полный переезд завершится до конца августа.

Старое здание в Алматы будет передано в коммунальную собственность города Алматы.

На днях алматинцы заявили об усилении защиты интересов детей после скандала в центре "Жанұя".