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Общество

Разъяснение Управления образования Алматинской области по вопросу переселения воспитанников детского дома

Разъяснение управления образования Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 15:20 Фото: Дамир Муратбеков
УО Алматинской области сообщает, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое современное здание детского дома, расположенное в Конаеве.

Здание, построенное в 1963 году, на сегодняшний день признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети – системы отопления и водоснабжения – полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям.

Фото: Дамир Муратбеков

На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года №207 и приказа Управления образования от 10 июля 2025 года №494-н начата работа по этапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест, построенный за счет частных инвесторов и переданный государству в дар. Здание полностью отвечает современным стандартам и требованиям к детским учреждениям.

В первую очередь будут переселены 44 ребенка – учащиеся 1-4 классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.

Фото: Дамир Муратбеков

На сегодняшний день в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 – дети-сироты, 46 – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.

В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях Управление образования разъясняет:

  • Все воспитанники, независимо от места проживания, обеспечены бесплатным доступом к медицинским услугам и могут быть поставлены в очередь на жилье в установленном порядке.
  • Утверждения о наличии заболоченной территории на участке учреждения не соответствуют действительности.
  • Переезд не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни.

Фото: Дамир Муратбеков

Переезд воспитанников в новое учреждение в городе Конаев направлен на обеспечение их безопасности, права на качественное образование, медицинское обслуживание и благоприятные условия проживания.

12 июля в 09:00 Управление образования Алматинской области организует пресс-тур.

Фото: Дамир Муратбеков

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Айсулу Омарова
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