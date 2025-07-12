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Общество

Скандал в центре "Жанұя": алматинцы намерены усилить защиту интересов детей

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 07:44 Фото: pexels
Без эмоций и в правовом поле обеспечивать защиту интересов детей намерены в Алматы, сообщает Zakon.kz.

11 июля на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы были озвучены подробности по ситуации, которая вызвала широкое обсуждение в 2024 году и продолжающая по сей день будоражить общественное пространство. Речь идет о заявлении шести педагогов специализированного комплекса "Жанұя" о якобы незаконной постановке детям психоневрологических диагнозов и переводе их в медико-социальные учреждения.

Так, в ходе брифинга стало известно, о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизе, которая подтвердила подлинность ранее выставленных детям диагнозов. Также спикеры озвучили, что решения о переводе детей принимались на основании заключений врачебных комиссий, а не по чьей-либо личной инициативе. Итогами брифинга оперативно поделился член Общественного совета города Алматы Рафаэль Гасанов на своей странице в Facebook.

Кроме того были зафиксированы попытки давления, несанкционированного проникновения в учреждения и скрытой видеосъемки несовершеннолетних.

"Подобное поведение абсолютно недопустимо", – возмутился общественник.

Многие интересовались причинами продолжительного отсутствия комментариев попечительского совета специализированного комплекса "Жанұя" по поводу происходящего.

"Когда работает прокуратура и профильные органы, важно не мешать, а дать провести проверку объективно и без внешнего давления. Все должны были дождаться официальных результатов", – пояснил Гасанов.

Фото: Facebook/Рафаэль Гасанов

"Дети – не повод для шума и скандалов", – сошлись во мнении все участники брифинга.

Недавно жители Жамбылской области уличили чиновников в обмане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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